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Kocaeli'de Okullarda Eğitime Ara Verildi

Kocaeli'de Okullarda Eğitime Ara Verildi
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Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın il genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, bazı kamu kurumlarında çalışan özel gruplara idari izin verildi.

Kocaeli Valiliği, İstanbul'daki depremler nedeniyle yarın okullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli'de de hissedildiği hatırlatıldı.

Yarın il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer tüm kurslarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri personelin izin kapsamı dışında olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
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