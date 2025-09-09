Haberler

Kocaeli'de Okul Servislerine Yönelik Denetim: 5 Sürücüye Pazara Ceza

Kocaeli'de çocukların güvenliği için gerçekleştirilen denetimlerde, 5 sürücüye toplam 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı. 349 okul çevresinin kontrol edildiği uygulamada, 232 iş yeri denetlendi ve 4 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Kocaeli'de okul çevreleri ile servis araçlarına yönelik denetimlerde 5 sürücüye toplam 61 bin 215 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde 152 ekip ve 492 personelin görev aldığı denetimlerde 349 okul çevresi kontrol edildi.

Uygulama kapsamında 232 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 bin 185 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 34 metruk bina kontrol edildi, 237 okul servisi incelendi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 5 okul servisi sürücüsüne 61 bin 215 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
