Kocaeli'de okul servisinin çarptığı yaya yaralandı
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul servisinin çarptığı yaya tedavi altına alındı.
ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul servisinin çarptığı yaya tedavi altına alındı.
Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde A.G. idaresindeki 41 P 3735 plakalı okul servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Esmer Geçal - Güncel