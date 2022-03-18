Kocaeli'de okul servisinin çarptığı yaya yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de okul servisinin çarptığı yaya yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de okul servisinin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul servisinin çarptığı yaya tedavi altına alındı.

ÇAYIROVA, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul servisinin çarptığı yaya tedavi altına alındı.

Emek Mahallesi Bosna Caddesi'nde A.G. idaresindeki 41 P 3735 plakalı okul servisi, yolun karşısına geçmeye çalışan G.Ç'ye çarptı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title