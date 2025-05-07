Kocaeli'de Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin Çatısı Alev Alev Yandı
KOCAELİ'nin İzmit İlçesinde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısı alev alev yandı.
KOCAELİ'nin İzmit İlçesinde bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısı alev alev yandı.
İzmit İlçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutlarında bulunan Şehit Özcan Kan Fen Lisesinin çatısında yangın çıktı. Okulun çatısı alev alev yanmaya başladı. Yangına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.
HABER: Nazım Özgün ÖZBULDUN/İZMİT(Kocaeli)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel