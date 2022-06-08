Kocaeli'de "Okçuluk Oyunları" etkinliği düzenlendi - Haberler

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Kocaeli'de "Okçuluk Oyunları" etkinliği düzenlendi

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de 'Okçuluk Oyunları' etkinliği düzenlendi

Ata Sporları Federasyonu ve Derince Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, "okçuluk savaşları oyunu" oynandı.

Ata Sporları Federasyonu ve Derince Belediyesince ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, "okçuluk savaşları oyunu" oynandı.

Derince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, bu yıl okuldan mezun olacak öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte iki gruba ayrılan öğrenciler, sahada oluşturulan saklanma alanlarından rakiplerini uçlarında korumalıkların bulunduğu oklarla vurmaya çalıştı.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, gençlerin sportif faaliyette bulunması için çalışmalar yaptıklarını, sağlıklı yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Ata sporlarının ilçede yapılmasını önemsediklerini aktaran Aygün, "Bu spor dalları ecdadımızdan kaldı. Geçmişini bilmeyen, geleceğini tayin edemez. Gençlerin faydasına olacak etkinlikleri destekliyoruz." dedi.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar da etkinlikle ata sporu bilincini ülkede artırmayı ve farkındalık oluşturmayı istediklerini kaydetti.

Keyifli etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getiren Uçar, bu tarz etkinliklerle farklı şehirlerdeki gençlere ata sporunu tanıttıklarını söyledi.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

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