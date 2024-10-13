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Kocaeli'de öğrenciler teneffüslerde pedal çevirerek okulları için elektrik üretiyor

Kocaeli'de öğrenciler teneffüslerde pedal çevirerek okulları için elektrik üretiyor
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir ortaokulun bahçesine yerleştirilen sabit bisikletleri teneffüslerde kullanan öğrenciler, enerjilerini atmanın yanı sıra okulun aydınlatma direkleri için elektrik üretiyor.

Şehit Emrah Sapa Ortaokulu'nda hayata geçirilen "Hep Birlikte Geleceğe Pedallıyoruz Projesi" kapsamında bahçeye yerleştirilen 3 adet çift pedallı sabit bisikletleri ders aralarında kullanan öğrenciler, pedal çevirerek hem spor yapıyor hem de elektrik enerjisi üreterek okul bahçesinin aydınlatılmasına katkı sağlıyor.

Bisikletlere monte edilen ölçüm cihazları sayesinde öğrenciler ürettikleri enerjiyi anlık olarak görebiliyor. Ekrandaki verileri gören çocuklar, daha fazla enerji üretmek için birbiriyle yarışıyor. Öğrencilerden ilgi gören projenin ilçedeki diğer okullarda da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Başiskele Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı ve proje direktörü Emin Öztürk, AA muhabirine, ilçede birçok kurum için farklı projeler hazırladıklarını söyledi.

Kızının da eğitim gördüğü okulda, bahçe küçük olduğu için çocukların sınırlı şekilde hareket edebildiğine değinen Öztürk, bu nedenle öğrencilerin enerjilerini atmasını sağlayacak proje hazırlamaya karar verdiğini belirtti.

"En çok enerji üreten sınıfa ödüller veriyoruz"

Öztürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyinin Yerel Destek Programı'ndan hibe alarak projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Amacımız, öğrencilerimizin enerjilerini doğru yönlendirmek ve spor yapmalarını teşvik etmek. Bir diğer amacımız da yenilenebilir enerji farkındalığı geliştirmek." dedi.

Öğrencilerin bisikletlerde pedal çevirerek kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürdüklerinden bahseden Öztürk, "Aynı zamanda bisikletlerin üzerindeki çatıda da paneller var. Bu panellerden de güneş enerjisi elde ediyoruz." diye konuştu.

Öztürk, projenin yaklaşık 1 ay önce başladığını ve şu an bahçeye 3 çift bisiklet koydukları anlatarak, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin daha çok ilgisini çeksin diye bisikletlere direksiyon ekleyip otomobil şeklinde tasarladık. Başiskele'de elektrikli bisiklet üreten firmayla çalıştık. Yazılımlarını, çizimlerini biz yaptık, onlara verdik. Onlar da bisikletleri üretti. Her bisiklette program var. Öğrenciler ne kadar enerji üretildiğini görebiliyor ayrıca sınıf bazında da yarışmalar yapıyoruz. En çok enerji üreten sınıfa çeşitli ödüller veriyoruz. Bu şekilde öğrencileri bisikletleri kullanmaya ve spor yapmaya teşvik ediyoruz."

Çocukların bisikletlere büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Öztürk, "Öğrenciler zil çalar çalmaz hemen bisikletlerin yanına koşuyor. Pedal çevirmek için sıra bekliyorlar." dedi.

Öztürk, ileride bisiklet sayısını arttırmayı, rüzgar türbini de koymayı düşündüklerini, projeyi ilçe genelinde yaygınlaştırmak için farklı okullarda çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Daha fazla bisiklete ihtiyacımız olacak gibi görünüyor"

Okulun müdür yardımcısı Alper Fidan da çocukların zevk alarak öğrendikleri ortamı oluşturmaya çalıştıklarını, öğrencilerde enerji verimliliği, enerjinin dönüşümü ve çevre bilinci konularında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Öğrencilerin bisikletlere yoğun ilgi duyduğunu anlatan Fidan, "Teneffüslerde yoğun katılım sağlıyorlar. Sırayla birbirlerini bekliyorlar. Bisikletleri kullanmak için sürekli hareket halindeler. Enerjilerini atmalarına da yarıyor. Biz yola 3 bisikletle çıktık ama daha fazla bisiklete ihtiyacımız olacak gibi görünüyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Duru Akdeniz, bisiklet sayesinde ders aralarında kafa dağıttıklarını belirterek, "Genelde burada sıra oluyor. Bisiklet sürmek istiyor herkes. Genelde hız yarışı yapıyoruz. Aramızda öyle minik bir rekabet oluyor." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Ahmet Baran Alaş da bisikletler sayesinde hem spor yaptıklarını hem de okulun aydınlatması için enerji ürettiklerini, bunu yaparken çok eğlendiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel

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