Kocaeli'de oğluyla yaşayan Şükriye nine 100. yaşını kutladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Şükriye Yılandiloğlu'na, sürpriz doğum günü yapıldı.

Kaymakam Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir, Mimar Sinan Mahallesi'nde oğlu 71 yaşındaki Bekir Yılandiloğlu ile yaşayan Şükriye nineyi ziyaret etti.

Ziyarette Giresun'un Bulancak ilçesinde 18 Mayıs 1923 tarihinde doğan Şükriye Yılandiloğlu'na, doğum günü kutlaması yapıldı.

Doğum günü pastasını üfleyen Şükriye Yılandiloğlu'na, Türk bayrağı hediye edildi.

Gençlere tavsiyede bulunan 9 çocuk, 31 torun sahibi Yılandiloğlu, "Akıllı olsunlar, çalışsınlar. İyi olsunlar, saygılı ve sevgili olsunlar." ifadelerini kullandı.

Bekir Yılandiloğlu ise annesinin yaşa bağlı sağlık sorunlarının olduğunu belirterek, "Onunla birlikte yaşamayı sürdürmek ve yaşamak büyük mutluluk. Allah herkese annesiyle yaşayıp hayır duasını almayı nasıp etsin." dedi.

Kaymakamı Kubilay ise Şükriye ninenin Cumhuriyet ile yaşıt olduğuna değinerek, nice uzun ve sağlıklı yıllar geçirmesini diledi.

Kubilay, "Başta Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetli anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı da kutluyorum. Teyzemizin de 100. yaşını kutluyorum." diye konuştu.