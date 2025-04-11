Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı

Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu, Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket

Kocaeli'de Nisan Ayında Kar Sürprizi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar, baharın ortasında yaşanan bu kar yağışını şaşkınlıkla karşıladı.

Nisan ayında kar sürprizi

KOCAELİ - Hava sıcaklığının 4 dereceye kadar düştüğü Kocaeli'de, nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kocaeli'de bahar ayının ortasında adeta kış geri döndü. Gece saatlerinde etkili olan fırtına ve yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Termometrelerin 4 dereceyi gösterdiği kentte kar, bazı bölgelerde kısa süreli de olsa etkili oldu. Vatandaşlar, nisan ayında yağan kar karşısında şaşkınlık yaşadı.

Kocaeli Şehir Hastanesi çevresi de zaman zaman hızlanan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hastane personeli ve hastalar, gördükleri manzara karşısında hem şaşırdı hem de mutlu oldu.

Hastane personeli Memduh Ayvaz, "Manzara çok güzel. 45 yaşındayım, ilk kez nisan ayında kar yağdığına şahit oluyorum. Çok güzel bir manzara" dedi.

Canan Karagöz ise "İlk defa nisan ayında kar görüyorum. Kar gördüğüm için mutluyum ama bu mevsimde kar yağmasın açok şaşkınız" diye konuştu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.