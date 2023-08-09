Kocaeli'de Narkotik Operasyonunda 6 Kilo Afyon Sakızı ve 2 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis tarafından durdurulan bir TIR'da yapılan aramada, narkotik köpeği Millov'un da yardımıyla 6 kilo 270 gram afyon sakızı ve 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü gözaltına alındı.

KOCAELİ'de polis tarafından durdurulan TIR'da narkotik köpeği Millov ile yapılan armada 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından TEM Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yapıldı. Eğitimli köpek Millov'un da kullanıldığı aramada, motor kısmındaki motor yağı kutularının içine ve sigara kartonlarına saklanmış 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar ele geçirildi. TIR şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)