Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini paylaştıkları iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 27 şüpheliden 12'si tutuklandı. Eş zamanlı operasyon sonrası bazı şüpheliler serbest bırakıldı.

Kocaeli'de çocukların müstehcen görüntülerini depolayıp paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların yer aldığı müstehcen görüntülerin depolanıp paylaşıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekiplerce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 zanlı yakalandı.

Şüphelilerden ikisi emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Güncel
