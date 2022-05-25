Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Mustafapaşa Mahallesi Gümüşpala Caddesi'nde tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, evde hasar oluştu. Yapılan kontrolde evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli, Yangın, Gebze, Güncel, Haberler

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