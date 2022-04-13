Kocaeli'de muhtarlar iftarda buluştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, muhtarlar için düzenlenen iftar programına katıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait Antikkapı Restoran'da düzenlenen iftar programında, Büyükşehir Belediyesi personeli Yusuf Tiryaki tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Vali Yavuz, yaptığı konuşmada, muhtarların ramazan ayını tebrik ederek, zaman zaman çeşitli vesilelerle bir araya geldikleri muhtarların sorunlarına çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Bundan sonra da sorunlara eğilmeye devam edeceklerini dile getiren Yavuz, şimdiye kadar kent için yaptıkları çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür etti.

Programa, Vali Yavuz ve Başkan Büyükakın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.