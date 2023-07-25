Kocaeli'de motosikletli tıra arkadan çarptı, yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol ayrımında kararsız kalan bir motosikletli, tıra arkadan çarptı. Motosikletli, tırın dorsesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu ve yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.