Kocaeli'de motosikletli tartışması silahlı kavgaya dönüştü

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde iki motosikletlinin trafikteki tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Sürücülerden Y.Y.'nin tabanca ile vurduğu Talha Ç., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Körfez Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte her ikisi de plakasız motosiklet kullanan Talha Ç. ile Y.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.Y., yanındaki tabanca ile Talha Ç.'ye 4 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Talha Ç. kanlar içerisinde yerde kalırken, Y.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı Talha Ç., olay yerinde ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.