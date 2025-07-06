Kocaeli'de Motosiklet Yayaya Çarptı: Kadın Yaralandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

Yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet sürücüsünün ise hafif sıyrıklarla kazayı atlattığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtta, iki yayanın yolun karşısına geçmek istediği, bu sırada hızla gelen motosikletin yayalardan birine çarparak devrildiği, çevredekilerin kazazedelere yardım için yanlarına koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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