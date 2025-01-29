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Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

D-130 kara yolunda İzmit yönüne giden T.Ş'nin kullandığı 41 AYE 105 plakalı motosiklet, 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi'nden gelen M.İ'nin kullandığı 41 K 6773 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü T.Ş. ambulansla Gölcük Necati Devlet Hastanesi'ne, otomobildeki 2 yolcu ise Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolun İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Melih Palas - Güncel
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