Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
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