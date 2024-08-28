Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan bir kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Oğuz Gökçe idaresindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu Kandıra mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe hayatını kaybetti, yanında bulunan Vahap Elden ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökçe ile Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde personelin katılımıyla tören düzenlendi. Törende eşi Esra Gökçe taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Gökçe ile 2 yıldır birlikte çalıştıklarını, kendisinden ve çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek "Ahlaklı düzgün bir kardeşimizdi. Hepimiz çok üzgünüz ama Allah'ın takdiri böyle. Kaderi böyleymiş Allah çıkmış olduğu bu yolda taksiratını affetsin" dedi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından itfaiye personeli araçlardan siren çaldı. Mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınan Gökçe, yarın memleketi Ardahan'ın Çalabaş köyünde defnedilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze İtfaiyesi'nde görevli değerli mesai arkadaşlarımız Vahap Elden ve Oğuz Gökçe, Kandıra istikametinde motor kazası geçirmiş, ne yazık ki Oğuz kardeşimiz bu elim kazada hayatını kaybetmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Vahap kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet İtfaiye kocaeli Kandıra trafik İtfaiye Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos hastane açık mı, 30 Ağustos hastane özel hastaneler alışıyor mu? 27-28 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 28-29 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 30 Ağustos'ta noterler açık mı? 30 Ağustos noterler çalışıyor mu? İSKİ İstanbul su kesintisi! Bayrampaşa, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi! 28-29 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Serik 28-29 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Sarıçam, Ceyhan 28-29 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! Meram, Akşehir, Selçuklu 28-29 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakaryaspor Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sakarya Amed geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Turnike neden yok? Turnike bitti mi, (Mehmet Ali Erbil) yayından kaldırıldı mı? Sakaryaspor Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sakarya Amedspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! EBA neden açılmıyor, EBA planlı bakım çalışması ne zaman bitecek, ne zaman güncellenecek? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İZSU İzmir su kesintisi! Aliağa, Ödemiş, Urla 28-29 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Şehitkamil, Nizip, İslahiye 28-29 Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Tabii Spor 6 canlı izleme linki var mı? Tabii Spor 6 telefondan TV'den nasıl izlenir? BUSKİ Bursa su kesintisi: Gemlik, İnegöl, Orhangazi 28-29 Ağustos Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MEB ehliyet e-sınav sorgulama ekranı! 2024 Ehliyet sonucu nasıl öğrenilir? ASKİ Ankara su kesintisi! Polatlı, Sincan, Etimesgut 28-29 Ağustos 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title