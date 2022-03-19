Kocaeli'de motosiklet kullanımı yasağı yarın sona eriyor - Haberler

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Kocaeli'de motosiklet kullanımı yasağı yarın sona eriyor

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Kocaeli'de motosiklet kullanımı yasağı yarın sona eriyor

Kocaeli'de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkama yasağı yarın sona eriyor.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkama yasağı yarın sona eriyor.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yarın saat 11.00'den itibaren mobilet, motokurye, elektrikli scooter araçların trafiğe çıkışına izin verilecektir. Kurallara uyan hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Twitter, Kocaeli, Güncel, Haberler

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