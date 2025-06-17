Kocaeli'de Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
İzmit'te devrilen motosikletin sürücüsü İbrahim Tarakçı (23), hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası cenazesi Tüysüzler Mahallesi'nde defnedilecek.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Tarakçı (23) idaresindeki 34 DVB 241 plakalı motosiklet, Rafet Karacan Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Tarakçı, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tarakçı'nın cenazesi, bugün Tüysüzler Mahallesi Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
Kaynak: AA / Kerim Yavuz - Güncel