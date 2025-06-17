Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Yakınları 'Cinayet' Dedi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde İbrahim Tarakçı (23), iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu motosikletten yola savrulup ağaca çarptı. Hayatını kaybeden Tarakçı bugün toprağa verilirken, dayısı Mehmet Acar (52), "Trafik kazası falan değil. Adam senden selektör yaparak yol istiyor; sen ona yol vermek yerine direksiyonu üzerine kırıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu bildiğin cinayet" dedi.

Körfez Mahallesi Rafet Karacan Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen kazada, İbrahim Tarakçı kullandığı 34 DVB 241 plakalı motosikletten savrularak ağaca çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Tarakçı, ilk müdahalesinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tarakçı, kurtarılamadı.

BAŞKA ARAÇ TESPİT EDİLDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı araştırmada kazadan hemen önce başka bir aracın daha olduğunu, kazaya bu aracın neden olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan sürücü T.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, korktuğunu, bu nedenle durmadığını söylediği öğrenildi. T.Y., işlemlerinin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Tarakçı'nın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak aynı ilçedeki Tüysüzler Mahallesi Fatih Camisi'ne getirildi. Tarakçı ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze, Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tarakçı'nın İzmit'te bulunan bir restoranda garsonluk yaptığı öğrenildi.

'DİKİZ AYNASINDAN GÖRMÜŞ'

Tarakçı'nın dayısı Mehmet Acar, "Görgü tanıkları, bizim gencimiz yolda arkadan selektör yaparak araçtan yol istediği, geçerken araç sürücüsünün dikiz aynasından görüp motosikletin üzerine kırdığını, bu sırada motosiklet sürücüsünün hamle yapmasının ardından yoldan savrulup hemen önündeki ağaca çarptığını söylediler. Zaten orada ruhunu teslim ediyor ama bu bir cinayet. Trafik kazası falan değil. Adam senden selektör yaparak yol istiyor; sen ona yol vermek yerine direksiyonu üzerine kırıyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu bildiğin cinayet" dedi. Soruşturma sürüyor.