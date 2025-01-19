Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 47 yaşındaki sürücü Muharrem Türk hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muharrem Türk (47) idaresindeki 34 HOA 039 plakalı motosiklet, Barbaros Mahallesi mevkisinde T.K'nin kullandığı 38 LY 094 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.