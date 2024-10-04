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Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşarak kaza yapan 58 yaşındaki motosiklet sürücüsü Haydar D., hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de yolda fenalaşarak kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi 530/1 Sokak'ta, 51 ADK 780 plakalı 3 tekerlekli motosikletiyle seyir halinde ilerleyen Haydar D. (58), fenalaştı.

Bu sırada kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Haydar D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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