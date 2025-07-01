Kocaeli'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde emniyet şeridinde duran araca çarpan motosiklet kazasında iki kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan hafif ticari araç da yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında D-100 kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen 17 TK 034 plakalı otomobilin sürücüsü E.A., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridinde durdurdu. Aynı yöne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KNF 338 plakalı motosiklet otomobile çarptı. Savrulan motosiklete çarpmamak için manevra yapan Y.D.'nin kullandığı 34 MTS 956 plakalı hafif ticari araç ise yol kenarındaki bariyere vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre yoğunluk oluştu. Polis ekipleri tarafından kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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