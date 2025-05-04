Kocaeli'de Motosiklet Kazası: İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tavşanlı Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde Olcay S. idaresindeki 34 KJS 279 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle beton bariyere çarptı.

Savrulan sürücü ile motosiklette bulunan Muhammet A, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.