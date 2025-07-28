Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü, 20 yaşındaki Kerem Birinci hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerem Birinci (20) idaresindeki 34 DSN 475 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İzmit istikameti Barbaros Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Birinci'nin cenazesi Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Güncel