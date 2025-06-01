Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı
Gölcük ilçesinde kaygan yolda devrilen 3 motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı kask kamerasıyla görüntülendi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, devrilen 3 motosikletin sürücülerinin yaralandığı kaza, kask kamerasınca görüntülendi.
D-130 kara yolu İzmit istikametinde seyreden bir grup motosikletliden 3'ü, Ulaşlı Mahallesi mevkisinde su akması nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi.
Motosikletlerle bir süre yolda sürüklenen sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı, grubu takip eden bir başka motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel