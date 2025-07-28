Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 20 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Kerem Birinci, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Kerem Birinci (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Barbaros Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Kerem Birinci idaresindeki 34 DSN 475 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Birinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemenin ardından Birinci'nin cansız bedeni Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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