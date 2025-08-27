Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Güncelleme:
İzmit ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu sürücü ve yolcusu yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Körfez Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda R.K. idaresindeki 41 ATK 031 plakalı motosiklet, virajı alamayarak trafik yönlendirme levhasına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu E.S. ilk müdahalelerin ardından Kocaeli Şehir ve Kocaeli Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
