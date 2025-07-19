Kocaeli'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu sürücü ile yolcu yaralandı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin kontrolden çıkarak kaldırıma çarpması sonucu sürücü ile yolcu yaralandı.
İstasyon Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi'nde G.D. idaresindeki 41 AZG 543 plakalı motosiklet, virajda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.
Devrilip yaklaşık 10 metre sürüklenen motosiklet, aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü G.D. ile yolcu O.D, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu, yolcunun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel