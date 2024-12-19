Kocaeli'de Motosiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü hafif ticari araca çarpmamak için manevra yaparken kaza geçirdi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adem Yavuz Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'nde K.K'nin kullandığı 34 ESV 900 plakalı motosiklet, sürücüsünün aynı istikamette seyreden hafif ticari araca çarpmamak için manevra yapması sonucu devrildi.
Kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.