Kocaeli'de Motosiklet-Kamyon Çarpışması: Bir Yaralı

Güncelleme:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı Can E., hastaneye kaldırıldı, kamyon sürücüsü ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere götürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Hacı Halil Mahallesi İstanbul Caddesi'nde Can E. idaresindeki 34 FET 065 plakalı motosiklet, Kaya B. yönetimindeki 41 AZK 121 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Can E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Kaya B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

