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Kocaeli'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Motosiklet ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. U.B. idaresindeki 41 AOG 811 plakalı motosiklet ile E.K. idaresindeki 41 NZ 603 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle savrularak aracın ön camına çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ve araç sürücüsü ilk müdahaleleri olay yerinde yapılmasının ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Nabi YAZICI/Körfez(Kocaeli), (DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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