Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

AA - Kadir Yıldız - Güncel
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Kocaeli'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışma neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlının evinde yapılan aramada, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

AA / Kadir Yıldız - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kocaeli, Gebze, Güncel, Haberler

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