Kocaeli'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Yeğen Pompalı Tüfekle Öldürüldü

Kocaeli'de Miras Tartışması Kanlı Bitti: Yeğen Pompalı Tüfekle Öldürüldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde miras konusundaki husumet nedeniyle yeğeni Muhammet A'yı pompalı tüfekle öldüren K.A. gözaltına alındı. Olay, tartışmanın ardından yaşandı ve Muhammet A'nın cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan K.A, Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta ikamet eden yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti.

Sokakta başlayan tartışma üzerine olay yerinden kaçmaya çalışan Muhammet A'nın kullandığı otomobil ile amca K.A'nın idaresindeki araç çarpıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.A, pompalı tüfekle yeğeni Muhammet A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Muhammet A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Muhammet A'nın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli K.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş - Güncel
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