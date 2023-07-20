Kocaeli'de minibüsün geri geri çektiği otomobil görenleri şaşırttı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüsün arızalanan otomobili geri geri giderek çektiği anlar görenleri hayrete düşürdü. Bir vatandaş tehlikeli yolculuğu, "Güzel ülkemin güzel insanları, tehlikeli işlere bayılıyoruz" diyerek kayda aldı.

Olay, Sırasöğütler Mahallesi'nde bulunan battı çıktı tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilin arızalanması üzerine sürücü, tanıdığı minibüs şoförünü arayarak yardım istedi. Arızalanan otomobil minibüse bağlandı. Minibüs sürücüsü, akıcı trafiğe rağmen geri geri giderek otomobili çekmeye başladı. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüyü çeken vatandaş, "Başka ülkede olsa yaşamayız. Tünel içinde minibüs aracı geri geri çekiyor. Görüyorsunuz. Maalesef çok tehlikeli şeyler bunlar. Arkasında da kuyruk oluştu. Güzel ülkemin güzel insanları, tehlikeli işlere bayılıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi. Bir süre bu şekilde ilerleyen minibüs, daha sonra oto tamirci dükkanının önünde durdu. - KOCAELİ