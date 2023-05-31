Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 6 yaşındaki çocuk yaralandı.
Gaziler Mahallesi 1712. Sokak'ta Y.K. idaresindeki 41 P 2246 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan M.M'ye (6) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel