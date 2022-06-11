Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

Kocaeli'de minibüslerin stepnelerini çalan 2 şüpheli tutuklandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüslerin stepnelerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde minibüslerin stepnelerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 ve 9 Haziran'da ilçede 5 minibüsün stepnelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucu, şüpheliler O.C. ve E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Kocaeli Körfez Güncel Haberler

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