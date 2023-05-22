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Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde A.A. idaresindeki 59 DM 819 plakalı motosiklet, H.Ç. yönetimindeki 41 P 1474 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Minibüs sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

Kocaeli Bağdat Çeşme Gebze Güncel Haberler

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