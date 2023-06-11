Kocaeli'de minibüs-otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan biri çocuk 3 kişi tedavi altına alındı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki B.Ö. (2) ve E.K. yaralandı.