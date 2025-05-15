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Kocaeli'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı

Kocaeli'de Minibüs Kazası: Sürücü Yaralandı
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Kocaeli TEM Otoyolu'nda bariyere çarparak devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ'de TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde bariyere çarpıp, devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece yarısı TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 EBL 668 plakalı minibüs, bariyere çarpıp devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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