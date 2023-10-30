Kocaeli'de minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir minibüs, ağaca ve reklam panosuna çarparak devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde önce ağaca, ardından reklam panosuna çarpan minibüs devrildi. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AJN 146 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaç ve reklam panosuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, E.E. adlı yolcu, sürücü ve ismi henüz öğrenilemeyen bir diğer yolcu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, Kocaeli Şehir ile özel bir hastaneye sevk edildi.

Devrilen minibüs çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kaza sebebiyle reklam panosunda hasar oluştu. Öte yandan, E.E.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ