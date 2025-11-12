Kocaeli'de Minibüs Çarpması Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Derman G., hastanede yapılan müdahale rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta Y.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Derman G'ye (4) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel