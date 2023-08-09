Kocaeli'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'de meydana gelen patlamadan acı haber geldi

Ağır yaralanan 20 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

KOCAELİ - Toprak Mahsulleri Ofisisilolarında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 20 yaşındaki Ekrem Kalkan hayatını kaybetti.

Derince'de bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmıştı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürürken bugün acı haber geldi. Durumu ağır olan ve ilk gün entübe edilen 20 yaşındaki Ekrem Kalkan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.