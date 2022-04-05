Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

AA - Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel
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Kocaeli'de metil alkolden zehirlenen kişi 107 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

ARALIK, IĞDIR (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle geçen yıl 20 Aralık'ta hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak'ta oturan ve bir akaryakıt firmasında çalışan Güray A. (58), 20 Aralık 2021'de satın aldığı alkollü içeceği tüketmesinin ardından evinde aniden fenalaştı.

Eve çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Güray A'nın metil alkol nedeniyle zehirlendiği tespit edildi.

Hastanede 107 gündür tedavi gören Güray A, tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Bekar olduğu öğrenilen Güray A'nın cenazesi, Bağçeşme Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AA / Nuri Dinçer Akçaharman - Güncel

Yenidoğan, Kocaeli, Aralık, Alkol, Güncel, Haberler

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