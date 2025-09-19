Kocaeli'de Mesleki Eğitim Merkezleri üzerinden kamunun zarara uğratılmasına ilişkin dava başladı

Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen okul müdürü ve müdür yardımcısı ile proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen firma yöneticilerinin aralarında olduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 206 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar N.D, E.B, İ.H.B, S.Ö, N.B, S.Ö, R.Ş. ve Ö.B. ile bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık eski İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü R.Ş, 16 Mayıs 2023'te il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine usta telafi programının açıklarına ilişkin yazı yazdığını ancak kendisine cevap verilmediğini savundu.

Söz konusu liseye 20 Haziran 2022'de müdür olarak atandığını ve bu tarihten 7 ay önce başlamasına rağmen kasım ayına kadar ustalık telafi programıyla ilgili hiçbir işlem yapmadığını belirten R.Ş, okulda yapılan bir toplantıda şube müdürünün "kayıt yapmayan okul kalmayacak" uyarısı üzerine kasım ayında işlem yapmaya başladığını söyledi.

R.Ş, kasım ayına kadar kontenjanı boş olan tek okul olduklarını savunarak, "Diğer okullar kontenjanlarını doldurmuştu. Teşvik sürecine baskıyla dahil edildik. Bize verilen evraklar işletmelerin sorumluluğundadır. İşletmelerin doğru bilgi verme yükümlülüğü vardır. Benim o kadar kişiyi arama imkanım yoktur." diye konuştu.

Firari S.K'nin kendisine firma evraklarının tam olduğunu, herhangi bir eksik olmadığını söylediğini iddia eden R.Ş, "Müdür yardımcısının denetimini yeterince yapamamış olabilirim ama başka önemli görevlerim de vardır. Bu proje 81 ilde yapıldı, birçok şehirde şaibeye meydan verdi. Sadece ben bu sorunlarla karşılaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık N.D. ise kızının öğretmeni olması sebebiyle tanıdığı sanık R.Ş'nin müdürlüğünü yaptığı anaokulunda çalıştığını ve R.Ş'nin başka bir okula atanmasının ardından buradaki işinden ayrıldığını anlattı.

En son bir danışmanlık firmasında temizlik personeli olarak çalıştığını dile getiren N.D, hiç kimseyi tanımadığını, bilgisayar kullanmayı dahi bilmediğini, iyi niyetinin kurbanı olduğunu ileri sürdü.

Tutuklu sanıklardan E.B. de danışmanlık firmasında çalıştığını, bahse konu teşvik yayınlandıktan sonra organize olup firma ve okullarla iletişime geçtiklerini belirtti.

Teşvikle ilgili evrakları firmalarının kendilerinin hazırladığını vurgulayan E.B, "Evrakı net olan firmaların başvuru ve onay işlemlerini yaptık. Daha sonra İzmit Mal Müdürlüğü tarafından ödemeleri yapıldı. Biz de komisyonumuzu aldık. Kimsenin kişisel bilgilerini habersiz ele geçirmedik. Biz danışmanlık firmasıyız." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık İ.H.B. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, MESEM kapsamında hiçbir işlem yapma yetkisinin olmadığını iddia ederek, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık N.B, danışmanlık firmasının arkadaşı S.Ö'ye ait olduğunu, sadece firmalarla iletişim kurup söz konusu teşvik programından haberdar eden bir konumda olduğunu savunarak, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık S.Ö. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, sadece teşvik programından yararlanmak isteyen firmalara danışmanlık yaptığını öne sürdü.

Danışmanlık firmasının sahibi S.Ö. ise firmalara sosyal projeler yaptığını, çalıştıkları, bildikleri firmalara ustalık telafi programıyla ilgili teşviki anlattıklarını, firmaların evrakları hazırlayıp kendilerine teslim ettiğini kaydetti.

Tek yaptıklarının firmalardan aldıkları evrakları okula teslim etmek olduğunu ileri süren S.Ö, "Benle ilgili firmaların yüzde 80'i kamu zararını giderdi. Hakkımdaki suçlamaları reddediyorum." dedi.

Tutuklu sanık Ö.B, danışmanlık firmasında bir süre çalıştığını, görevinin evrakları okula teslim etmek olduğunu anlatarak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuklu sanıkların dinlenilmesinin ardından duruşmaya katılan tutuksuz sanıklara savunmalarını yapmaları için söz verildi. Tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.H.B'nin tahliyesi ile adli kontrol kararı bulunan sanıklar hakkında bu tedbirin kaldırılmasına karar vererek, duruşmaya 22 Eylül'e kadar ara verdi.

İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, MESEM projesi kapsamındaki soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin bu projeden usulsüz olarak yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil elde edildiği belirtiliyor.

Okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca, haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıkların "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.