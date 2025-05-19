Kocaeli'de Mesire Alanında Boğulma Olayı

Kocaeli'de Mesire Alanında Boğulma Olayı
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Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Paşa Suyu Mesire alanında dereye giren 16 yaşındaki Arda Gürkan boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma inceleme başlattı.

Mesire alanında dereye giren Arda boğuldu

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde mesire alanındaki dereye giren Arda Gürkan (16) boğuldu.

Olay, saat 16.00 sıralarında Çayırköy Mahallesi Hacıoğlu mevkisinde bulunan Paşa Suyu Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanı içerisindeki dereye giren Arda Gürkan'ın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Dereye giren itfaiye ekipleri Gürkan'ın bedenini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Gürkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak mesire alanına çıkartılan Gürkan'ın cenazesi, otopsi için Kocaeli Şehir Hastanesi Morguna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN- Nazım Özgün Erbulan/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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