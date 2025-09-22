Kocaeli'de MESEM Projesi Davası: Kamuya 77 Milyon Lira Zarar İddiası

Kocaeli'de, Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) projesi üzerinden kamuyu 77 milyon lira zarara uğrattıkları ve 6 bin 223 kişinin verilerini hukuka aykırı olarak ele geçirdikleri iddia edilen okul müdürü ve müdür yardımcısı ile proje kapsamında haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen firma yöneticilerinin aralarında olduğu 7'si tutuklu, 2'si firari 206 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, firma ve dernek yöneticilerinin yer aldığı 28 tutuksuz sanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanıklar, projeye danışmanlık şirketi aracılığıyla dahil olduklarını, çalışanlarının hesaplarına para yatırılmasına rağmen eğitimlerin başlamadığını söyledi.

Danışmanlık şirketine çeşitli miktarda komisyon ücreti ödediklerini, ödenen ücretleri faizleriyle Milli Eğitim Bakanlığına geri ödediklerini savunan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarını almak üzere 15 Ocak 2026'ya ertelendi.

İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede, MESEM projesi kapsamındaki soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerin bu projeden usulsüz olarak yararlandıklarına yönelik kuvvetli delil elde edildiği belirtiliyor.

Okul müdürü R.Ş. ve firari müdür yardımcısı S.K'nin kamunun 77 milyon 706 bin lira zarara uğramasına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 148 kez 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan ise ayrı ayrı 6 bin 223 kez 2'şer yıldan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca, haksız kazanç sağlayan firma ve dernek yöneticisi diğer sanıkların "kamunun zararına sebebiyet verme" suçundan 5'er yıldan 17 yıl 6'şar aya kadar, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan ise çeşitli oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.