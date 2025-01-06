Kocaeli'de Merdivenden Düşen Genç Hastaneye Kaldırıldı
Gebze ilçesinde merdivenden düşen 19 yaşındaki A.H. hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde merdivenden düşen kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi'nde ikamet eden A.H. (19) dengesini kaybederek apartmanın merdiveninden düştü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel