Kocaeli'de mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler

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Kocaeli'de mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA - Fahri Haner - Güncel
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Kocaeli'de mazgal kapağı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerine ait su kanalı mazgalının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yerine ait su kanalı mazgalının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına ait mazgalın olmadığını fark eden çalışanlar, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izledi.

Kayıtlarda, bir kişinin mazgalı yerinden sökerek aldığını gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Polis, görüntülerden tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.

Su kanalı mazgalı, iş yeri sahibine teslim edildi.

AA / Fahri Haner - Güncel

Kocaeli Gölcük su Güncel Haberler

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